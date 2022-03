Kim Kardashian (41) verliert kein böses Wort über Noch-Ehemann Kanye West (44). In den vergangenen Wochen musste sich der Keeping up with the Kardashians-Star immer wieder Sticheleien vom Vater seiner vier Kinder gefallen lassen. Doch anstatt zurückzuschlagen, entschied sich die Unternehmerin offensichtlich dazu, über die Geschehnisse hinweg zu sehen. Nun verriet Kim, warum sie Kanye oftmals sogar in Schutz nimmt und nicht gegen ihn schießt.

"Ich bin immer hoffnungsvoll und egal was passiert – er ist der Vater meiner Kinder. Ich werde ihn immer beschützen", erzählte die 41-Jährige bei "The Ellen DeGeneres Show". Ihr sei dabei vor allem das Wohl ihrer Sprösslinge wichtig. "Daher versuche ich, so schwer es manchmal auch sein mag, es zu ignorieren und das zu tun, was für die Kinder am besten ist. Man muss einfach Größe zeigen", stellte die TV-Bekanntheit klar.

Im Februar plauderte bereits ein Insider gegenüber Daily Mail aus, dass Kim viel daran läge, wegen ihres gemeinsamen Nachwuchses ein gutes Verhältnis zu Kanye zu pflegen. "Am Ende des Tages [...] möchte sie immer, dass die Kinder Kanye im besten Licht sehen und die beste Beziehung zu ihm haben", teilte die Quelle mit.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder, Dezember 2019

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

