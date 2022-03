Cheyenne Ochsenknecht (21) hat keine Kosten und Mühe gescheut! Vergangenes Jahr im März wurden das Model und ihr Partner Nino zum allerersten Mal Eltern. Seitdem erfüllt die kleine Mavie (1) das Leben ihrer Familie immer wieder mit ganz viel Spaß und Glück. Nun stand auch ein ganz besonderer Tag für das Kleinkind an: Heute feiert Cheyenne den ersten Geburtstag ihrer kleinen Tochter.

In ihrer Instagram-Story gab die Tochter von Uwe (66) und Natascha Ochsenknecht (57) ihren Fans einige Einblicke in die Geburtstagsvorbereitungen. So verriet Cheyenne beispielsweise, dass die Party unter dem Thema pinker Regenbogen stattfinden würde, weshalb die frischgebackene Einjährige auch passend dazu rosafarbene Pancakes frühstücken durfte. "Heute ist es einfach so weit: Mavie hat ihren ersten Geburtstag. Ich kann es gar nicht glauben", begann die 21-Jährige ihren Abonnenten zu berichten. Sie sei zwar etwas traurig, dass ihr Baby schon so alt sei, würde sich jedoch auch sehr für ihren Nachwuchs freuen.

Dennoch sei der Tag bisher etwas stressig gewesen, da Cheyennes Liebster selbst erst gestern um ein Jahr gealtert war. "Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, [...] aber das Schicksal hat eben so entschieden", scherzte die Diese Ochsenknechts-Schönheit. "Heute bin ich der stolzeste Papa aller Zeiten", zeigte sich auch Nino in seiner Story unter einem Schnappschuss seines Nachwuchses begeistert.

Instagram / cheyennesavannah Das Geburtstagsoutfit von Cheyenne Ochsenknechts Tochter Mavie

Instagram / cheyennesavannah Der Geburtstagskuchen von Cheyenne Ochsenknechts Tochter Mavie

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Verlobten Nino und ihrer Tochter Mavie im Oktober 2021

