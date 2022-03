Cheyenne Ochsenknecht (21) zeigt große Gefühle. Seit drei Jahren ist sie jetzt schon mit ihrem Freund Nino Sifkovits zusammen. Die gemeinsame Tochter Mavie (1) krönte ihr Glück im März des vergangenen Jahres. Und die beiden Turteltauben planen auch schon, ihre Familie noch weiter zu vergrößern: Sie wollen unbedingt ein Geschwisterchen für ihre Tochter bekommen. Jetzt widmete Cheyenne ihrem Liebsten liebevolle Worte.

Zum Anlass seines Geburtstags postete die Influencerin ein süßes Pärchenbild auf Instagram, auf dem sie sich an ihren Nino schmiegt. "Happy Birthday an meinen zukünftigen Ehemann, meinen besten Freund und Super-Dad", schrieb sie unter das Foto. Ihr Verlobter sei Cheyennes liebster Mensch auf der Welt. "Liebe dich", schloss sie ihre Geburtstagsglückwünsche ab. Neben dem Schmusebild teilte die Tochter von Uwe Ochsenknecht (66) unter anderem auch noch einen Schnappschuss, auf dem Nino seine Tochter behutsam auf dem Arm hält.

Obwohl die beiden heute so glücklich zusammen sind, hatten Cheyenne und Nino bei ihrem Kennenlernen Startschwierigkeiten, weil sie sich gegenseitig äußerlich nicht so ansprechend fanden. "Aber mittlerweile hat sich das Blatt komplett gewendet. Es war sehr oberflächlich damals gesagt, weil er vom Typ her nicht genau das war", hatte das Model verraten. Mittlerweile fänden sie sich aber sowohl innerlich als auch äußerlich sehr attraktiv.

Instagram / ninoclaus Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihre Tochter Mavie

Christoph Hardt / Future Image Nino Sifkovits, "Diese Ochsenknechts"-Star

