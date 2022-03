Kylie Jenner (24) ist schon wieder in Top-Form! Anfang Februar wurde die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zum zweiten Mal Mutter. Zu ihrer vierjährigen Tochter Stormi Webster gesellte sich nun ein kleiner Sohn, dem sie zunächst den Namen Wolf gegeben hatte. Vor wenigen Tagen verriet die Beauty dann schließlich, dass sie nach der Entbindung wieder angefangen habe zu trainieren. Jetzt begeisterte Kylie ihre Abonnenten auch mit einem tollen After-Baby-Body-Pic.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 24-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie vor einem Spiegel posierte. Für die Geburtstagsfeier der Tochter ihrer Freundin Yris Palmer hatte sich Kylie zudem ordentlich in Schale geworfen. In einem hautengen Jumpsuit, den sie mit einer großen Lederjacke und einer dunklen Sonnenbrille kombinierte, präsentierte sie ihren hammermäßigen After-Baby-Body. Auch ihr Dekolleté setzte die Influencerin in dem Outfit perfekt in Szene.

Erst Anfang der Woche hatte die Reality-TV-Teilnehmerin ihre Follower mit einem ehrlichen Einblick in ihren Mama-Alltag erfreut. So teilte Kylie ein Foto ihres Bauches, das kurz nach der Geburt aufgenommen worden war. "Die gedehnte Haut, der Wochenbettbauch, das bisschen zusätzliche Gewicht. Ich liebe es einfach", zeigte sich ein Fan unter dem Post begeistert.

Kylie Jenner im März 2022

Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Kylie Jenner, Unternehmerin

