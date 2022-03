Zwischen Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (38) scheint es kein böses Blut zu geben! Im Januar gaben die Moderatorin und ihr Gatte nach über zehn Jahren Ehe und zwei Kindern ihre Trennung bekannt. Die Blondine soll sogar schon einen neuen Mann an ihrer Seite haben: den italienischen Arzt Giovanni Angiolini. Mit dem Chirurgen wurde die dreifache Mutter knutschend abgelichtet. Doch auch mit ihrem Verflossenen scheint sie sich bestens zu verstehen: Michelle und Tomaso waren nun gemeinsam unterwegs!

Auf neuen Bildern ist das einstige Paar wieder zusammen zu sehen. Michelle begleitete ihren Ex-Partner zu einem Event und wirkte dabei bestens gelaunt. In legeren Looks schlenderten Tomaso und die 45-Jährige Seite an Seite. Dabei machten die beiden den Eindruck, als würden sie sich blendend verstehen. Ausgelassen plauderten und lachten Tomaso und die Wetten, dass..?-Bekanntheit.

Dass der Modeerbe der Schweizerin nicht böse ist, betonte er auch in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera: "Ich liebe Michelle immer noch, aber auf andere Art", gab Tomaso zu. Vor allem die gemeinsamen Töchter Celeste (7) und Sole (8) scheinen sie weiterhin miteinander zu verbinden.

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im September 2012 in Mailand

Anzeige

Pierpaolo Ferreri / MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im März 2022

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und ihre Tochter Celeste

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de