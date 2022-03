Ist Michelle Hunziker (45) etwa neu verliebt? Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Moderatorin und ihr Partner Tomaso Trussardi (38) nach sieben Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern getrennte Wege gehen. Danach soll die Blondine in regem Kontakt mit ihrem Ex Eros Ramazzotti (58) gestanden haben. Nun sah man die gebürtige Schweizerin aber mit einem ganz anderen Mann: Michelle wurde knutschend mit einem italienischen Arzt abgelichtet!

Nach der Trennung scheint die 45-Jährige wieder offen für Neues zu sein. Auf Bildern, die Bunte vorliegen, küsst Michelle einen heißen Chirurgen. Dabei handelt es sich offenbar um Giovanni Angiolini. Dieser präsentiert sich im Netz nicht nur in seinem Arztkittel, sondern zeigt auch gerne seine stählernen Bauchmuskeln – und auch in den sozialen Medien wird deutlich, dass er und Michelle sich nahestehen. Die beiden folgen einander und ihre letzten Beiträge hat Giovanni allesamt mit einem Like verstehen. Ob sich hier also womöglich eine neue Liebe anbahnt?

Mit ihrem Verflossenen Tomaso hält Michelle aber auch weiterhin zusammen – vor allem wegen der gemeinsamen Kids. Auf der Geburtstagsparty ihrer Tochter Celeste traf das Ex-Paar wieder aufeinander. Dabei machten die beiden allerdings einen peinlich berührten Eindruck.

Getty Images Michelle Hunziker mit Tomaso Trussardi im November 2015 in Mailand

Instagram / giovanni_angiolini Giovanni Angiolini, Arzt

Getty Images Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker im November 2012

