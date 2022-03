Bei DSDS wird die Luft immer dünner! Heute Abend ging der Auslands-Recall in die zweite Runde. Nachdem in der vergangenen Woche vier Kandidaten die Castingshow verlassen mussten, waren nun noch 21 im Rennen – und damit immer noch zu viel: Immerhin starten schon in drei Wochen die Liveshows. Um diesem Traum ein Stücken näherzukommen, mussten sich die Kandidaten wieder mächtig ins Zeug legen. Doch bei diesen fünf hat es nicht gereicht.

In der aktuellen Folge traten die Kandidaten in sieben Gruppen á zwei bis vier Personen an. Aus der ersten mussten gleich zwei gehen: Für Charline Rausch und Lisa Hettinger ist der Traum, Superstar 2022 zu werden, geplatzt. "Es hat leider nicht gereicht", erklärte Toby Gad (53) Charline. Bei Lisa sei dagegen zwar eine Steigerung zu erkennen gewesen – im Gegensatz zu den anderen konnte sie aber dennoch nicht überzeugen. Auch Abi Faizan hat den Einzug in die nächste Runde knapp verpasst. "Du hast alles gegeben, was du jetzt konntest. Der Weg war einfach ein bisschen zu kurz, um das jetzt alles zu lernen", erklärte Ilse DeLange (44) seinen Rauswurf. Barto Michalek und Luisa Santos de Jesus mussten die Show ebenfalls verlassen.

Deutlich besser verlief die Entscheidung für Emine Knapczyk, Melissa Turan und Mechito: Sie haben in den Augen der Jury die beste Leistung erbracht. Doch auch Abigail Campos, Giorgia Borzellino und Melissa Mantzoukis konnten die Flori und Co. überzeugen. Sie performten "What I Did for Love" von David Guetta (54) feat. Emeli Sandé (35) und ernteten dafür großes Lob. "Wow, wow, wow. Ich hoffe echt, dass ihr drei ein Vorbild für die anderen sei. Ihr habt das richtig gut gemacht. Die Performance war on Point", schwärmte Ilse.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Charline Rausch, Tina Umbricht und Lisa Hettinger bei DSDS 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Harry Marcello Laffontien, Tizian Hugo, Abi Faizan und Dominik Simmen

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Melissa Mantzoukis, Giorgia Borzellino und Abigail "Abi" Campos bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de