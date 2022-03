Dieser Titel wäre eine ganz besondere Ehre. Prinz William (39) und seine Frau Herzogin Kate (40) haben mit Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) drei Kinder, die die Royal-Fans immer wieder mit ihrer aufgeweckten Art entzücken. Für sie wurde sogar die royale Titelverteilung revolutioniert: Alle drei dürfen seit 2012 den Titel Royal Highness tragen – zuvor war das nur dem ältesten Sohn des Enkels der Queen (95) gestattet. Und Charlotte könnte jetzt wohl sogar noch einen anderen besonderen Titel erhalten.

Obwohl die Prinzessin nur auf Platz vier der britischen Thronfolge steht und somit wohl nie regieren wird, hat sie Chancen auf einen weiteren Ehrentitel, wie Daily Express erklärte. Dabei handelt es sich um die Anrede Princess Royal, die der britische Monarch nach eigenem Ermessen an seine älteste Tochter übergeben kann – die höchste Ehre, die ein weibliches Mitglied der Königsfamilie erhalten kann. Dieser Titel gilt lebenslang und wurde 1987 von der Queen an Charlottes Großtante Prinzessin Anne (71) verliehen. Erst nach deren Tod könnte William, wenn er bis dahin regiert, die Anrede an seine Tochter übergeben.

Trotz ihres Status als Royal Highness wird versucht, Charlotte eine normale Kindheit zu bescheren. Deshalb wird die Zweitklässlerin zum Beispiel in der Schule natürlich auch nicht als Hoheit angesprochen. Dort verwendet der royale Nachwuchs den Adelstitel seiner Eltern kurzerhand als Nachnamen und ist bei seinen Schulkameraden als Charlotte Cambridge bekannt.

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte im April 2020

MEGA Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, George und Louis

