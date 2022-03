Safiyya Vorajee (34) hat immer noch stark zu kämpfen. Im April des vergangenen Jahres haben die Social-Media-Bekanntheit und ihr Mann, der einstige Fußballprofi Ashley Cain (31), ihre Tochter Azaylia verloren. Die Kleine hatte seit ihrer Geburt gegen eine aggressive Form der Leukämie gekämpft und starb daran im Alter von nur acht Monaten. Anlässlich des heutigen Muttertags in Großbritannien wird Safiyya deshalb besonders emotional.

In einem Instagram-Post schrieb die 33-Jährige: "Ich kämpfe sehr – der Schmerz in meinem Herzen, der Kloß in meinem Hals, die wunden Augen vom Weinen... Ich fühle mich heute erstickt. Ich will nur, dass es vorbei ist!" Ihr Herz fühle sich beim Aufwachen jeden Tag schwer an – heute aber besonders. Safiyya habe über den Muttertag des vergangenen Jahres nachgedacht, als Azaylia noch bei ihr war und dabei kamen Erinnerungen hoch: "Ich war so stolz darauf, mit meinem Baby aufzuwachen, ihr ein Bad zu geben, zu sehen, wie ihr hübsches Lächeln mein Herz erhellt und zu Hause zu frühstücken mit einer Familie, die lächelt und ihren ersten Muttertag genießt."

Ashley stand Safiyya an diesem schweren Tag zur Seite: "Danke Ashley, dass du mich heute Morgen geweckt und mir Kaffee und Blumen ans Bett gebracht hast, aber vor allem dafür, dass du mich zur Mutter unserer wundervollen Tochter gemacht hast." Abschließend betonte die Autorin, dass ihre Liebe für den einstigen Ex on the Beach-Teilnehmer und Azaylia nie enden werde.

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee, Ashley Cain und Azaylia Diamond Cain

Instagram / mrashleycain Safiyya Vorajee und Ashley Cain mit ihrer Tochter Azaylia

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee und Ashley Cain auf der Beerdigung ihrer Tochter Azaylia

