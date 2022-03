Anne Wünsche (30) bezieht Stellung zu Fat Comedys Angriff. Der TikToker hatte am Samstagabend Oliver Pocher (44) am Rande eines Boxkampfs attackiert. Als der Komiker nichts ahnend in der ersten Reihe saß und sich unterhielt, holte Fat Comedy aus und verpasste ihm eine Ohrfeige. Daraufhin wurde vermutet, dass er dies getan habe, um dem Podcaster für seine ständige Kritik an diversen Influencern die Quittung zu geben. Auch über Anne hat sich Olli mehrfach lustig gemacht: Sie hat zu dem Angriff eine klare Meinung.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 30-Jährige, dass sie sich eigentlich gar nicht zu dem Vorfall äußern wollte, aber von allen Seiten darauf angesprochen werde. "Den ersten Satz, den ich dazu sagen möchte, ist, dass ich einfach mal komplett gegen Gewalt bin", begann die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihr Statement. Dennoch betonte sie, dass Olli seine Reichweite nicht mehr wie früher dazu nutze, um Leute zu unterhalten, sondern um andere Menschen fertigzumachen. "Es ging zu weit, was dieser Mensch in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Ich möchte das jetzt echt ganz vorsichtig ausdrücken: Karma hat wohl zugeschlagen – im wahrsten Sinne des Wortes", fasste das Social-Media-Sternchen zusammen.

Ganz anders sieht das Ollis Kumpel Pietro Lombardi (29). Der Sänger verurteilte Fat Comedys Aktion aufs Schärfste und wetterte heftig gegen ihn: "Lächerlich, einen Familienvater von hinten so anzugreifen... Es ist und bleibt ein Witz, was du abgezogen hast. Ihr wollt euch für soziale Sachen einsetzen, aber dann öffentlich darüber zu lachen..."

Lenthe, Andre / ActionPress Oliver Pocher im September 2020

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

Keuenhof, Rainer / ActionPress Pietro Lombardi im März 2022 in Berlin

