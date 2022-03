Avril Lavigne (37) hat konkrete Vorstellungen! Die kanadische Sängerin gelang in den früheren 2000ern der musikalische Durchbruch. Mit Liedern wie "Girlfriend" wurde sie berühmt. Ihre Hits werden bis heute auf der ganzen Welt gespielt und vom Musikmachen ist die Blondine auch nach wie vor noch nicht müde. Im Gegenteil – sie hat noch viele Träume. Ist ein Film über ihr Leben einer davon? Avril wüsste zumindest schon jemanden, der darin die Hauptrolle bekommen sollte!

Das plauderte die "My Happy Ending"-Interpretin nun auf dem roten Teppich der "iHeartRadio Music Awards" aus. Über die Frage, wer sie in einem Film darstellen sollte, habe Avril noch nie nachgedacht. Doch ihr fiel direkt jemand für diese Rolle ein. "Es wäre cool, wenn Kristen Stewart (31) mich in einem Film spielen würde. Sie ist klasse", erklärte die 37-Jährige. Ein Biopic sei aber in nächster Zeit nicht in Planung, wie sie lachend erklärte. Dafür steht demnächst ein anderes besonders Ereignis an.

Am 20. August darf Avril 20 Jahre "Sk8ter Boi" zelebrieren. Spätestens mit diesem zweiten Hit nach "Complicated" erreichte die Freundin des Sängers Mod Sun weltweite Bekanntheit – und für diesen Song plane sie eine Verfilmung. "Ich werde diesen Song tatsächlich in einen Film verwandeln... und ihn auf das nächste Level bringen", offenbarte sie vergangenes Jahr in dem Podcast "She is the Voice" von iHeartRadio.

Getty Images Avril Lavigne im März 2022

Getty Images Schauspielerin Kristen Stewart im März 2022

Getty Images Sängerin Avril Lavigne im Januar 2022

