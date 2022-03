Da strahlt aber jemand bis über beide Ohren! Farina Yari alias Novalanalove (31) verkündete im März, dass sie und ihr Partner Pouya ihr erstes Baby erwarten. Die Bloggerin weiß auch schon, ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen darf. Doch bis es so weit ist, werden noch einige Wochen vergehen. Jetzt nutzte Farina eine Gelegenheit, ihren Babybauch ganz schick in Szene zu setzen: Die Schwangere nahm an einem öffentlichen Event teil!

Die Spa Awards des Gala-Magazins waren die erste Veranstaltung, die Farina als Schwangere besuchte. Sie nahm an dem Event nicht nur als Gast teil, die Influencerin war selbst mit der Kosmetikmarke Annemarie Börlind für einen Award nominiert. Doch bevor es auf die Veranstaltung ging, hieß es: ordentlich in Schale schmeißen! Die 31-Jährige schlüpfte in ein bodenlanges dunkelblaues Kleid, worin ihr Babybauch besonders gut zur Geltung kam.

"Schaut euch mal dieses wunderschöne Kleid an? Das ist so eine schöne Farbe und auch von der Seite ist das Kleid babybelly-friendly", schwärmte Farina von dem Dress auf Instagram. Leider konnte die Webbekanntheit mit dem Unternehmen keinen Preis mit nach Hause nehmen, doch das änderte nichts an ihrer guten Laune. "Ich bin dankbar, nominiert gewesen zu sein, auch wenn es nicht geklappt hat. Wir hatten ein wunderschönes Wochenende, das kann uns keiner mehr nehmen", weiß die werdende Mama.

Instagram / novalanalove

Instagram / novalanalove

Instagram / novalanalove

