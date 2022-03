Bekommt Novalanalove (31) einen Jungen oder ein Mädchen? Vor wenigen Tagen verkündeten die Influencerin und ihr Mann Pouya die tollen Neuigkeiten, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Regelmäßig versorgt die Bloggerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, ihre Follower mit Babybauch-Updates im Netz. In welchem Schwangerschaftsmonat sie ist, gab sie bislang noch nicht preis. Nun verriet die Kölnerin allerdings, dass sie das Geschlecht ihres Kindes schon kennt!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 31-Jährige einen Schnappschuss aus ihrem Malediven-Urlaub, auf dem sie ihr Bäuchlein in einem weißen Kleid in Szene setzt. "Was denkt ihr, Junge oder Mädchen? Wir wissen es schon seit einer Weile", betitelte Farina das Bild. Natürlich spekulierten ihre Fans und Promi-Kollegen in der Kommentarspalte darunter sofort, welches Geschlecht ihr Kind wohl haben wird. Die Ex-Bachelorette Jessica Haller (31) vermutete beispielsweise, dass sich die Eheleute über ein Mädchen freuen dürfen.

Vor wenigen Tagen plauderte Farina bereits aus, dass sie schon seit Dezember von ihrem Babyglück weiß. Der Nachwuchs sei offenbar auch schon seit Längerem geplant gewesen. "Natürlich ist dieses Kind ein absolutes Wunschkind und es ging auch tatsächlich viel schneller als gedacht", berichtete die Web-Bekanntheit.

Instagram / novalanalove DJ Jeezy und Novalanalove

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

