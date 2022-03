Das Warten hat endlich ein Ende. Der Streamingdienst Netflix sorgt auch im April wieder für Nachschub für Film- und Serienfans. Mit dabei ist auch die Eigenproduktion des Streamingriesen Élite. Bereits seit vier Staffeln verfolgen die Fans den Alltag in Las Encinas. Am achten April wird endlich die Fortsetzung des spanischen Serienhits erscheinen. Aber das ist längst noch nicht alles: Es warten viele weitere Kracher auf die Serienjunkies und auch Filmliebhaber kommen nicht zu kurz.

Am 15. April erscheint die Serie "Anatomie eines Skandals", in der die Staatsanwältin Kate (Michelle Dockery, 40) versucht, dem Politiker James (Rupert Friend) eine Vergewaltigung nachzuweisen. Außerdem kehrt der Anwalt Saul Goodman (Bob Odenkirk, 59) zurück mit dem ersten Teil der sechsten Staffel von "Better Call Saul". Anime-Fans können sich auf die zweite und letzte Staffel der Serie "Pacific Rim: The Black" freuen. Und mit "Selling Sunset" werden ab dem 22. April auch wieder die edelsten Luxusunterkünfte von Los Angeles an den Mann gebracht. Zudem erscheinen die zweite Staffel von "Matrjoschka", der zweite Teil der vierten Staffel von "Ozark" und die finale siebte Staffel von "Grace and Frankie".

Für Filmliebhaber sind auch einige exquisite Leckerbissen dabei. Am ersten April wird direkt mit einem Kracher gestartet: "Bohemian Rhapsody" erzählt den Aufstieg von Freddie Mercury (✝45) und die Gründung der Band Queen. Für die Romantiker gibt es ab dem 22. April die Eigenproduktion "Because of you" zu sehen, in der die Leseratte Auden mit dem rätselhaften Nachtschwärmer Eli erstmals eine unbeschwerte Teenagerzeit erlebt, die ihr bisher verwehrt war. Und auch Action-Fans kommen auf ihre Kosten, denn ab dem 25. April ist "Aquaman" verfügbar. Außerdem erscheinen "21 Bridges", The In Between", "Choose Or Die" und der deutsche Filmhit "Fack ju Göhte 3" mit Elyas M'Barek (39).

Netflix/Ana Cristina Blumenkron James (Rupert Friend) und seine Frau Sophie (Sienna Miller) in "Anatomie eines Skandals"

Patrick Wymore/Netflix Mary Fitzgerald, Chrishell Stause und Emma Hernan in "Selling Sunset"

Emily V. Aragones / NETFLIX Eli (Belmont Cameli) und Auden (Emma Pasarow) in "Because of you"

