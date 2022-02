Neue Darsteller bei Élite! Die spanische Dramaserie wurde auf Netflix zum absoluten Hit. Vier Staffeln lang fiebern die Zuschauer schon bei so manchen Dramen und Intrigen auf der spanischen Privatschule mit. Obwohl die Fans noch sehnsüchtig auf Staffel fünf warten, steht sogar schon eine sechste Season in den Startlöchern – und zwar mit einigen Neuzugängen: Diese Darsteller stoßen zum "Élite"-Cast dazu!

Auf Instagram gab der Streamingdienst nun die fünf neuen "Élite"-Gesichter bekannt. Zu den Porträts der neuen Las-Encinas-Schülern heißt es: "Neue Crushes incoming! Willkommen in Las Encinas und in 'Élite' Staffel sechs." Neu mit dabei sind dieses Mal Álvaro de Juana, Carmen Arrufat Blasco, Ana Bokesa, Alex Pastrana und Ander Puig. Ander wird der erste Transgender-Darsteller in der Dramaserie sein.

Wen die fünf Neuzugänge genau darstellen werden, ist noch nicht bekannt. Auch ab wann die Zuschauer die Neuen in Las Encinas sehen, ist noch nicht klar. Bis die sechste Staffel veröffentlicht wird, wird es aber wahrscheinlich noch bis 2023 dauern – zunächst muss schließlich Staffel fünf an den Start gehen.

Ana Bokesa

Álvaro de Juana

Ander Puig

Carmen Arrufat Blasco

