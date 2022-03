Wird ihm das Geld knapp? Jesse Williams (40) spielte von 2009 bis 2021 die Rolle des Dr. Jackson Avery in der Kultserie Grey's Anatomy. Nach zwölf Jahren als Arzt entschloss der Hottie sich jedoch, das Grey Sloan Hospital zu verlassen und sich neuen Projekten zu widmen. Diese Entscheidung macht sich wohl auch im Geldbeutel des Schauspielers bemerkbar, denn Jesse stellte jetzt einen Antrag vor Gericht.

Der 40-Jährige will die monatlichen Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau Aryn Drake-Lee von ungefähr 40.000 Dollar reduzieren lassen. Aryn und Jesse, die von 2021 bis 2017 verheiratet waren, haben zwei gemeinsame Kinder und teilen sich das Sorgerecht. Durch den Wegfall der "Grey's Anatomy"-Einnahmen müsse der Betrag angepasst werden, schrieb Jesse in einem Brief an das Gericht, der Radar Online vorliegt.

Seiner Ex-Frau Aryn passt das allerdings so gar nicht. Sie bat das Gericht, den Antrag auf Herabsetzung der monatlichen Unterhaltszahlungen abzulehnen. Aryn ist der Meinung, dass Jesse "Grey's Anatomy" nicht hätte verlassen sollen: "Jesse hat eine günstige, begehrte und gut bezahlte Stelle bei einer erfolgreichen Fernsehserie aufgegeben, um seinen eigenen Weg zu gehen, und versucht nun, sich seiner familiären Verpflichtungen zu entledigen", argumentierte sie ihre Forderung.

