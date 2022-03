Cherno Jobatey (60) war froh, ein Teil von The Masked Singer gewesen zu sein. Gestern Abend musste der zweite maskierte Sänger sein Kostüm ablegen – und Chernos Kopf tauchte unter der Maske auf. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass sich der Verstehen Sie Spaß?-Star auf das Abenteuer in der musikalischen Show eingelassen hat? Cherno verriet: Er sei schon immer ein großer Fan von "The Masked Singer" gewesen.

"Ich mochte die Sendung und habe sie schon vorher geguckt", betonte der Berliner im Gespräch mit ProSieben. Als er zum ersten Mal von dem Format gehört habe, sei er allerdings zunächst skeptisch gewesen und habe sich nichts unter dem verrückt klingenden Konzept vorstellen können. "Ich dachte: So ein Quatsch", berichtete er. Beim Anschauen der Folgen sei er dann aber total begeistert gewesen. Dass er die Anfrage zur Teilnahme annehmen würde, sei deswegen eine Selbstverständlichkeit gewesen.

Auch die Möwenfigur habe der 56-Jährige direkt in sein Herz geschlossen. "Dieses Flatterige, etwas Vorlaute – immer lieber einen Spaß mehr als einen Spaß weniger, das ist ziemlich viel ich", schwärmte er von dem Federvieh. Vom ersten Moment an habe er sich in das Kostüm verliebt gehabt – auch wenn das Laufen mit den übergroßen Füßen gar nicht so einfach gewesen sei.

Anzeige

ProSieben / Julia Feldhagen Cherno Jobatey als "The Masked Singer"-Möwe

Anzeige

ProSieben / Julia Feldhagen Cherno Jobatey und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Julia Feldhagen Cherno Jobatey im Möwenkostüm bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de