Ashley Tisdale (36) kann ihre Emotionen kaum in Worte fassen. Vor einem Jahr ist die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher French (39) konnte sie eine Tochter, die kleine Jupiter auf der Welt willkommen heißen. Am Dienstag hatte sie ihren ersten Geburtstag, was nun gebührend gefeiert wurde. Im Netz gab Ashley ein paar Einblicke in die Party – und widmete Jupiter rührende Worte.

Auf Instagram veröffentliche Ashley eine Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit ihrer Tochter, ihrem Ehemann oder auch den Gästen zeigen. Dazu gehörten unter anderem die Schauspieler Kimberly Daugherty und Austin Butler (30). "Es ist Jupiters Welt und wir leben alle in ihr. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass mein Baby in dieser Woche ein Jahr alt geworden ist. Wir haben alles gegeben, um mein Lieblingsmädchen zu feiern", verriet die 36-Jährige in der Bildunterschrift.

Die Party stand ganz unter dem Motto "Jupiter – ein Jahr um die Sonne." Das spiegelte sich zum Beispiel auch in der Deko wieder: Im Garten flatterten eine Menge sternförmiger Ballons umher. Außerdem gab es eine Hüpfburg, ein Bällebad und sogar einen lebensgroßer Baby-Shark, dem Jupiter auf einer Aufnahme ein High Five gab.

Instagram / ashleytisdale Chrisopher French, Ashley Tisdale und ihre gemeinsame Tochter Jupiter Iris

Instagram / ashleytisdale Jupiter Iris French an ihrem ersten Geburtstag

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter im März 2022

