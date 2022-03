Da kommen sich zwei endlich näher! In der diesjährigen Staffel von Love Island geht es bereits ganz schön heiß zur Sache – zwischen den Couples fliegen die Funken! So auch bei Léon und Leonie, die bereits einige romantische Momente im Whirlpool verbrachten und gleich zu Beginn sichtlich angetan voneinander waren. Nun gingen die beiden Kandidaten noch einen Schritt weiter: Leonie und Léon tauschten endlich ihren ersten Kuss aus!

Am Abend verbrachten die Turteltauben wieder einen Moment der Zweisamkeit, als sie sich kurzerhand auf den Balkon zurückzogen. Das war allem Anschein nach die perfekte Gelegenheit, um sich näherzukommen – denn der Jura-Student hatte sich wohl schon fest vorgenommen, seine Angebetete endlich zu küssen. "Komm mal her, setz dich zu mir", forderte er Leonie auf, die sich daraufhin auf seinen Schoß setzte. Und da kam es dann schließlich zu dem lang ersehnten Kuss!

Andere Paare sind dagegen schon offensiver und können kaum die Hände voneinander lassen – wie Nico und Jenny, die gemeinsam die Private Suite einweihen durften. "Nico ist, auch weil wir diese Gespräche haben, aktuell genau das, was ich mir von einem Mann immer gewünscht habe. Ich fühle mich auch immer wohler in seiner Gegenwart", plauderte Jenny in der letzten Folge aus.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Léon und Leonie bei "Love Island"

RTLZWEI Léon und Leonie, Kandidaten bei "Love Island" 2022

RTLZWEI Jenni und Nico von "Love Island" Frühling 2022

