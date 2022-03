Léon und Mahdi lassen nichts anbrennen! Neben Granate Inna kamen die beiden erst heute auf Love Island an. Nicht grundlos ging den bereits etablieren Single-Boys direkt die Düse: Die Neuzugänge wollen keine Zeit verlieren. Während Jurastudent Léon ein Auge auf Leonie geworfen hat, ist Mahdi ganz angetan von Vanuschka – und beide gehen bei ersten Date direkt in die Vollen: Im Whirlpool geht es heiß her – zuerst zu viert, dann herrscht Zweisamkeit!

Beim ersten Kennenlernen wird schnell klar: Man ist sich sympathisch. Deshalb verlegen die Islander das Doppel-Date direkt in den Whirlpool. Dort kommt es zwar zu Körperkontakt, doch aufgrund der Überfüllung wird es recht schnell eng. Aber Mahdi hat die Lösung: "Komm, ich mach euch ein Angebot – wenn ihr wollt, gehen wir in die Badewanne”, schlägt der 23-Jährige wenig selbstlos vor. Gesagt, getan: Im Séparée der Wanne gehen der Personaltrainer und die Blondine auf Tuchfühlung. Ihr eigentliches Couple Bucci scheint die Österreicherin dabei direkt vergessen zu haben.

Auch Léon und Leonie verlieren keine Zeit und genießen kuschelnd ihre Zeit zu zweit im Whirlpool. Der Lüneburger hat damit ordentlich Eindruck hinterlassen. "Léon ist schon jemand, der weiß, was er will", freut sich die 27-Jährige. Und auch der Boxer ist zufrieden: "Geiler erster Tag bis jetzt!"

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Leonie, Vanuschka und Mahdi bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Mahdi und Vanuschka bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Léon und Leonie bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de