Sie schwebt mit ihr ganz offensichtlich auf Wolke sieben! Seit zwei Jahren sind Schauspielerin Kristen Stewart (31) und ihre Dylan Meyer nun schon ein Paar. Vor wenigen Tagen überraschte die Twilight-Bekanntheit ihre Fans dann mit einer Knaller-Nachricht – sie und Dylan werden heiraten. Und dass die Hollywood-Beauty mit ihrer Verlobten einen richtig guten Fang gemacht hat, betonte sie nun: Kristen kommt wegen Dylan aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus!

Im Talk mit Jimmy Fallon (47) in seiner Late-Night-Sendung "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" ließ sich die 31-Jährige ein paar süße Worte über ihre Partnerin und die anstehende Hochzeit entlocken. "Ich hab bei ihr einfach ins Schwarze getroffen", freute sich die Blondine, nachdem Jimmy ihr zur Verlobung gratuliert hatte. Sie sei einfach froh darüber, jetzt jemanden an ihrer Seite zu haben, mit dem sie all die verrückten Ehe-Dinge erleben könne.

Doch bevor die beiden in den Hafen der Ehe schippern, steht erst einmal die große Hochzeitssause auf dem Plan – und die dürfte ziemlich groß ausfallen. Denn bereits die Verlobungsparty der beiden war opulent. All das ist für Kristen aber wohl nur die Kirsche auf der Torte, denn im Interview in der "Today Show" betonte sie: "Ich bin wirklich glücklich!"

Marksman / MEGA Kristen Stewart und Dylan Meyer, August 2020

ActionPress Dylan Meyer und Kristen Stewart, Los Feliz, September 2019

Getty Images Kristen Stewart bei der UK-Premiere von "Spencer" im Oktober 2021

