Jessica Chastain (45) hat ein lange gehütetes Geheimnis gelüftet! Für die Schauspielerin war die 94. Oscar-Verleihung eine ganz besondere: Für ihre Darbietung in dem Film "The Eyes of Tammy Faye" bekam die US-Amerikanerin einen Goldjungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin". Als Jessica ihren Preis entgegennahm, hielt sie eine emotionale Dankesrede – und verriet dabei die bislang unbekannten Namen ihrer beiden Kinder!

Jessica hatte die Geburten ihrer beiden Kids weitestgehend geheimgehalten und die Identitäten ihrer Sprösslinge bislang immer gut beschützt – nun entschied sich die 45-Jährige aber offenbar dafür, zumindest die Namen ihrer Kids zu verraten. "Giulietta und Augustus, ihr seid mein Herz", hatte sie in ihrer Rede gesagt, während sie vor Rührung mit den Tränen gekämpft hatte.

Der Rotschopf hatte sich gegen vier weitere nominierte Schauspielerinnen durchgesetzt: Auch Olivia Colman (48), Penélope Cruz (47), Nicole Kidman (54) und Kristen Stewart (31) hatten auf den begehrten Filmpreis gehofft. In ihrer Rede hatte Jessica aber auch rührende Worte an ihre Konkurrentinnen gerichtet.

Getty Images Jessica Chastain bei den Oscars 2022

Getty Images Jessica Chastain im März 2022

Getty Images Jessica Chastain und Gian Luca Passi de Preposulo

