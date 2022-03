Wer ist die beste Hauptdarstellerin? Der Academy Award zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen in der Filmbranche – wer im Laufe seiner Karriere einen Goldjungen abstauben kann, hat es wirklich geschafft. In diesem Jahr waren Jessica Chastain (45), Olivia Colman (48), Penélope Cruz (47), Nicole Kidman (54) und Kristen Stewart (31) für den Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert – letztendlich konnte sich Jessica aber gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen!

Jessica erhielt den Oscar für ihre Rolle in "The Eyes of Tammy Faye". Nachdem Anthony Hopkins (84) ihr die Trophäe überreichte, widmete die Beauty den anderen nominierten Frauen rührende Worte – und hielt eine äußerst emotionale Rede: "An alle, die sich hilflos oder allein fühlen: Ich will, dass ihr wisst, dass ihr bedingungslos geliebt werdet – dafür, dass ihr ihr seid."

2021 hatte Frances McDormand (64) den Award für ihre Darbietung in "Nomadland" verliehen bekommen. Der Film hatte aber gleich dreifach abräumen können – auch in den Kategorien "Beste Regie" und "Bester Film" wurde das Drama ausgezeichnet.

