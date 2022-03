Ihr reicht es offenbar! Kate Merlan (35) war bereits in einigen Reality-TV-Formaten zu sehen und versorgt ihre Fans auch fernab der Fernsehbildschirme gerne mit privaten Einblicken. Diese lieben die offene und ehrliche Art des Tattoo-Models, das die Zeit mit Ehemann Jakub Merlan-Jarecki sichtlich genießt. Ob die tätowierte Schönheit bei Freundschaften ein ähnlich gutes Händchen beweist wie bei ihrem Liebsten? Von Sommerhaus-Freundin Jasmin Herren (43) hat Kate jedenfalls genug!

Via Instagram offenbarte die 35-Jährige, dass sie den Kontakt zu der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin abgebrochen hat. Denn Jasmin habe sich nach dem Tod ihres Ehemannes Willi Herren (✝45) anscheinend negativ verändert. "Ich habe selbst gehört, wie abfällig sie teilweise über andere Freunde hinter deren Rücken geredet hat", verriet Kate. Auch sollte sie allem Anschein nach eine Vereinbarung unterschreiben, bei der sie Jasmin eine hohe Geldsumme schulde, wenn sie etwas aus deren Privatleben ausplaudert – ein klarer Vertrauensbruch für die Tattoo-Liebhaberin.

Wie Jasmin wohl zu dem ganzen Thema steht? Die Schlagersängerin dürfte zurzeit ganz andere Dinge im Kopf haben. Denn der Todestag ihres Mannes nähert sich, was der Reality-TV-Bekanntheit wohl schwer im Magen liegt. "Nächsten Monat kommt dann leider der Todestag meines Mannes. Also da graut es mir jetzt schon so ein bisschen vor", offenbarte sie in einem Interview mit RTL.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, April 2021

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de