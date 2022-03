Was für eine Überraschung! Eigentlich gehen die Singles bei First Dates Hotel auf die Suche nach der großen Liebe: In der Kuppelshow treffen sie in einem Hotel bei einem Blind Date aufeinander und können sich bei gegenseitiger Sympathie noch ein paar nette Tage machen. Auch Luca möchte dort seine Zukünftige kennenlernen – doch das ist nicht die einzige Person, die er dort trifft: Er ist nämlich ein guter Freund des Barkeepers Tim!

Schon bei seiner Anreise bespricht der Münchner sein Vorhaben mit Moderator Roland Trettl (50). Er möchte seinen Kumpel nämlich überraschen! Zuerst hat Luca jedoch sein Date mit der Hamburgerin Christina. Danach machten sich die zwei dann auf den Weg zur Poolbar, um Tim zu überraschen. Und es hat geklappt! Der Barkeeper war sichtlich gerührt und fast schon sprachlos. "Wie schön, dass ihr da seid!", freute er sich und lud Luca und sein Date zu einem Drink ein.

Daraufhin zogen sich Christina und Luca jedoch zurück und sinnierten über ihr Date. Beide entschieden, dass es für ein zweites Treffen nicht gereicht hat. Der 31-Jährige ging allerdings noch zu seinem Freund, um mit ihm das Date zu bequatschen. Ganz schnell kamen sie jedoch wieder auf das eigene Aufeinandertreffen zu sprechen! "Das war eine Überraschung, ich habe nur gesagt 'Leute, wollt ihr mich verarschen'", lachte Tim und drückte erneut seine Freude darüber aus, dass sein Kumpel ihn auf der Arbeit besuchte.

Instagram / tim_firstdates Barkeeper Tim von "First Dates Hotel"

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmerin Christina

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

