Hätte er lieber eine andere Date-Partnerin gehabt? Alex wagte das Experiment und suchte bei First Dates Hotel nach der großen Liebe. Der Mannheimer traf in der Kuppelshow auf Jana, mit der er sich zwar gut verstand, doch die beiden konnten sich keine gemeinsame Zukunft vorstellen. An der Poolbar des Hotels spielte ihm das Schicksal jedoch in die Karten: Alex traf auf Teilnehmerin Janice und war regelrecht geflasht!

Nachdem er sich von Jana verabschiedet hatte, ließ sich der Koch an der Bar nieder und quatschte mit den beiden Kellnern. Plötzlich kam jedoch auch Janice dazu, die sich ebenfalls noch einen Drink genehmigen wollte! "Als die Janice mir begegnet ist, war ich schon leicht schockiert – aber ins Positive", gab Alex daraufhin im Einzelinterview zu. Die beiden kamen ins Gespräch und merkten sofort, dass sie Parallelen haben: Beide haben Wurzeln in Berlin und lieben die Ostsee. "Ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass so eine Frau an die Hotelbar geschlendert kommt und auch direkt ganz offen mich anspricht", schwärmte Alex weiter.

Der Abend ging jedoch vorüber und beide mussten sich am nächsten Morgen aus dem Hotel auschecken. Dabei trafen sie erneut zufällig aufeinander! Und Alex hatte sogar etwas für die Sachbearbeiterin vorbereitet: Er gab ihr einen kleinen Briefumschlag mit seiner Nummer und einer Nachricht. "Lies es dir einfach mal durch und dann kannst du es dir ja durch den Kopf gehen lassen, würde mich freuen", erklärte er ihr, woraufhin sie beide das Hotel verließen. Im Anschluss an die Show gaben die zwei zu, dass sie nach wie vor in Kontakt stehen und ein zweites Date in Planung ist.

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmerin Jana

Instagram / alexander_runow "First Dates Hotel"-Kandidat Alex

Instagram / __ja_no "First Dates Hotel"-Kandidatin Janice

