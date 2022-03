Jessica Haller (31) setzt ein Statement! Die einstige Bachelorette ist nach ihrer Teilnahme an der Kuppelshow nun eine erfolgreiche Influencerin. Im Netz teilt sie gerne Eindrücke aus ihrem Leben mit ihrem Mann Johannes (34) auf Ibiza oder von Töchterchen Hailey-Su. Bei so einer Präsenz schleichen sich auch manchmal missgünstige Menschen dazwischen – doch sie geht dagegen radikal vor und blockiert alle, die ihr doof kommen. Aber warum handelt Jessica so?

Auf ihrem Instagram-Profil fragte ein Follower die 31-Jährige, weshalb sie gegen Hater so rigoros vorgeht. "Ganz einfach, weil ich's kann!", antwortete Jessica daraufhin. Denn offenbar liegt es nicht daran, dass sie mit Kritik nicht umgehen kann, sondern viel mehr, dass sie sich nicht mit dieser Negativität umgeben will. "Ich nehme mir vieles zu Herzen und versuche immer, an mir zu arbeiten. Aber das hier ist meine Seite und ich entscheide, was hier passiert. Wem es nicht gefällt, der kann gern woanders schauen", erklärte sie ihre Entscheidung.

Weiter betonte Jessica, dass sie sogar glaubt, für beide Parteien damit das Richtige zu tun: "Ich denke, ich tue der Person dann etwas Gutes, meine Postings nicht mehr sehen zu müssen und somit ist das Thema für beide erledigt." Gerade bei ihrer hohen Reichweite könne sie auf diese Menschen gut verzichten.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im März 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer neuen Frisur im Februar 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Februar 2022

