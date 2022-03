Jessica Haller (31) gewährt äußerst seltene Einblicke in ihr Privatleben! Seit der Geburt ihrer Tochter Hailey-Su im Mai 2021 versorgen die ehemalige Bachelorette und ihr Mann Johannes (34) ihre Community regelmäßig mit Updates zu ihrem Familienalltag. Bislang zensierten die Eheleute jedoch immer das Gesicht ihrer kleinen Prinzessin. Doch damit ist jetzt offenbar Schluss. Im Netz teilte Jessi nun einen Clip, in dem ihr Baby fast komplett zu sehen ist!

In ihrer Instagram-Story postete die 31-Jährige ein Video, das offenbar von ihrem Mann aufgenommen wurde. In dem Clip spielt die kleine Hailey-Su mit der Smartwatch ihres Vaters und scheint viel Spaß damit zu haben. In der Aufnahme trägt die Kleine einen weiß-rosafarbenen Onesie – und dabei ist ihr Gesicht deutlich zu erkennen. Den Beitrag versah Jessi lediglich mit einem roten Herzen.

Erst vor wenigen Tagen hatte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin verraten, wie es momentan um die weitere Familienplanung bei ihr und Johannes steht. "Direkt ein zweites Baby ist aktuell nicht geplant", gab Jessi in ihrer Story preis. Wie es scheint, bekommt die kleine Hailey in der nächsten Zeit also erst einmal kein Geschwisterchen.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihre Tochter Hailey-Su im Januar 2022 in Kitzbühel

Instagram / jessica_haller Hailey-Su, Tochter von Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_haller Johannes Haller mit seiner Frau Jessica im Januar 2022

