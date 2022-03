Auf diesen Abschnitt in seinem Leben hätte Nicolas Cage (58) wohl gut und gerne verzichten können! Er zählt zu einem der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. In den 90er-Jahren gewann der Darsteller sogar einen Oscar für seine Rolle im Film "Leaving Las Vegas". Doch auch bei dem US-Amerikaner lief nicht immer alles nach Plan. In den vergangenen Jahren hatte Nicolas einen hohen Berg an Schulden – und nahm deshalb so gut wie jede Rolle an, die er ergattern konnte!

Nicolas' damaliges Vermögen, das auf rund 150 Millionen Dollar geschätzt wurde, war beinahe komplett verprasst. Nach mehreren Film-Flops war es also an der Zeit, dass wieder neues Geld in die Haushaltskasse wanderte. Doch das war alles andere als einfach, wie Nicolas nun in einem GQ-Interview erzählte: "Ich hatte all diese Gläubiger und gab im Monat 20.000 Dollar aus, damit meine Mutter nicht in einer Nervenanstalt landete. Es geschah einfach alles auf einmal."

Einige seiner Freunde rieten Nicolas in dieser schweren Zeit, Insolvenz anzumelden. Doch diese Möglichkeit lehnte der inzwischen 58-Jährige von Anfang an ab. Stattdessen, schilderte Nicolas, habe er jede mögliche Rolle angenommen, die ihm in den Weg kam – und das offenbar mit Erfolg. Mit seinem Film "The Unbearable Weight of Massive Talent" brachte Nicolas so viel Geld ein, um seine Schulden zu begleichen.

Getty Images Nicolas Cage bei den German Sustainability Award in Düsseldorf im November 2016

Getty Images Nicolas Cage bei der Premiere von "Pig"

Getty Images Nicolas Cage im September 2017

