Er strahlt auch alleine! Shawn Mendes (23) geht seit vergangenem November alleine durchs Leben: Damals trennten er und Camila Cabello (25) sich nach zwei Jahren Beziehung und brachen damit unzählige Fanherzen. Danach berichtete der Sänger, dass er sich einsam fühle und oft nicht wisse, wohin mit seinen Gefühlen. Das sieht man ihm bei diesem Auftritt aber nicht an: Bei der Oscar-Verleihung ließ Shawn in einem schicken Smoking viele Herzen höherschlagen.

Bei seinem allerersten Oscar-Besuch legte er gleich einen richtigen Wow-Auftritt hin, denn er zeigte eine bisher unbekannte, extrem elegante Seite von sich. Der Musiker legte seine obligatorische Lederjacke ab und erschien in einem schicken schwarzen Smoking mit dem passenden weißen Hemd, einer schwarzen Fliege und schwarzen Lackschuhen. "Wir wollten einen Look, der sich wirklich klassisch und ikonisch anfühlt und der Veranstaltung gerecht wird", erklärte seine Stylistin Tiffany Briseno gegenüber The Hollywood Reporter. Da Shawn seinen Moderatorenjob recht spontan erhalten hatte, habe sie nur zwei Wochen gehabt, um den Look zu planen: "Aber wir wussten, dass es etwas Besonderes sein musste."

Sie sei sehr froh über die Entscheidung für den Smoking, weil diese den nächsten Schritt in der Style-Evolution des Popstars darstelle, betonte die Stylistin:"Shawn hat alles durchgemacht, von der Rock 'n' Roll-Phase bis hin zum eleganten Stil der 1940er Jahre. Aber wir haben uns immer auf Authentizität konzentriert." Er sehe sowieso in allem ganz fantastisch aus.

Getty Images Shawn Mendes bei den Oscars 2022

Getty Images Shawn Mendes im Oktober 2021 in Los Angeles

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

