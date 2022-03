Wie hat Tim Lobingers (49) Nachwuchs auf das traurige Schicksal reagiert? Bereits im Jahr 2017 bekam der ehemalige Stabhochspringer die Diagnose Leukämie. Nach seiner Behandlung galt der Ex-Profisportler zwar als geheilt – nun folgte jedoch erneut eine Hiobsbotschaft. Der einstige Athletiktrainer erkrankte erneut an Krebs, diesmal allerdings in Form von mehreren Tumoren. Wie haben Tims Kinder auf den erneuten Schicksalsschlag reagiert?

"Beide haben seit der Erstdiagnose viel mitgemacht und verarbeiten müssen", verriet Tim gegenüber Bunte. Seine beiden inzwischen erwachsenen Kinder wollte er weitestgehend nicht mit der Tatsache belasten: "Meine Tochter Fee heiratet in diesem Jahr. Ich wollte ihr nicht so viel von dieser Vorfreude nehmen, die so einmalig im Leben ist." Und auch bei Sohnemann Lex Tyger, der als Fußballprofi aktiv ist, hielt sich Tim zurück, um mit den schlechten Nachrichten nicht dessen Leistung zu beeinflussen: "Man möchte seine Kinder einfach beschützen!"

Der 49-Jährige ließ sich also, so gut es ging, nichts anmerken. "Ich glaube, ich habe es geschafft, relativ normal zu sein und nicht so ängstlich zu wirken. Aber ich war körperlich ein Wrack. Einfach am Ende", erklärte Tim. Besonders beim Spielen mit seinem jüngsten Sohn Okkert sei ihm aufgefallen, wie geschwächt er war. Daher versuchte Tim schließlich auch dem Nesthäkchen verständlich zu machen, wie es um Papas Gesundheit stehe.

Getty Images Tim Lobinger bei der José Carreras Gala 2018 in München

Instagram / timlobingerofficial Ex-Profisportler Tim Lobinger

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger und sein Sohn Okkert im März 2017

