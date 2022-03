Sandra Soleil (29) und ihr Partner Tommy Pedroni scheinen wieder ein Herz und eine Seele zu sein! In den vergangenen Wochen kriselte es zwischen den TV-Bekanntheiten eher – der Grund: Während ihrer #CoupleChallenge-Teilnahme stellte sich heraus, dass Sandra wohl auch Kandidat Calvin Kleinen (30) näher kam, als sie Tommy schon kannte. Der kleine Streit dürfte inzwischen aber wieder vergessen sein: Sandra widmete ihrem Liebsten im Netz nun einen total süßen Post!

Anlässlich des Geburtstags ihres Partners richtete Sandra am Montag via Instagram rührende Worte an Tommy: "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens!" Dieses besondere Ereignis sei nicht nur der Tag, an dem der Hottie das Licht der Welt erblickte – dieser Tag habe es auch erst ermöglicht, dass sich die beiden überhaupt treffen und kennenlernen konnten. "Und das macht es zum besten Tag der Welt. Ich liebe dich", schwärmte Sandra überglücklich.

Dass die beiden offenbar ein Herz und eine Seele sind, bewiesen sie auch in der Villa der Reality-TV-Show. Sandra und Tommy waren nicht nur unzertrennlich, sie hatten sogar Sex. "Wenn man privat oft und gerne Sex hat, kann man schlecht drauf verzichten, nur weil da Kameras sind", erklärten die ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer gegenüber Promiflash.

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil im März 2022

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Soleil

Instagram / tommypedroni Sandra Soleil und Tommy Pedroni, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

