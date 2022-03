Drohen ihm etwa Konsequenzen? Zum 94. Mal wurden gestern Abend in Hollywood die berühmten Oscars verliehen. Normalerweise sorgen während der Verleihung der Academy Awards vor allem emotionale oder lustige Momente für Schlagzeilen. Doch dem war dieses Mal nicht so. Stattdessen eskalierte es. Will Smith (53) verpasste Chris Rock (57) vor laufender Kamera eine Ohrfeige, weil dieser einen Witz auf Kosten seiner Frau Jada Pinkett-Smith (50) machte. Nun untersucht die Academy diesen unschönen Vorfall!

Wie unter anderem Variety berichtete, habe die Academy einen Tag nach dem Vorfall eine Untersuchung in die Wege geleitet. "Wir haben offiziell eine formelle Untersuchung des Vorfalls eingeleitet und werden weitere Maßnahmen und Konsequenzen in Übereinstimmung mit unseren Regeln, Verhaltensstandards und dem kalifornischen Gesetz prüfen", heißt es in einem offiziellen Statement. Ob Will Konsequenzen drohen, ist derzeit aber noch unklar.

Zudem heißt es laut mehreren Berichten, dass die Veranstalter nach dem Vorfall sogar darüber nachdachten, den "King Richard"-Darsteller von der Preisverleihung nachträglich auszuschließen. "Die Academy verurteilt das Verhalten von Herrn Smith während der gestrigen Show", stellte ein Sprecher der Organisation klar.

Jada Pinkett-Smith und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Chris Rock bei der Oscars im März 2022

