Das lässt Jasmin Herren (43) nicht auf sich sitzen! Erst kürzlich musste sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin mit einigen Vorwürfen konfrontiert sehen: Denn ihre Reality-TV-Kollegin Kate Merlan (35) kündigte ihr die Freundschaft, weil sie sich angeblich negativ verändert habe. Im Netz nannte das Tattoo-Model die genauen Gründe und beschuldigte die Witwe von Willi Herren (✝45), schlecht über andere Menschen zu reden. Nun stemmt sich Jasmin meldete sich Jasmin mit einem vielsagenden Post zu Wort!

Auf Instagram machte die 43-Jährige ein eindeutiges Statement. "Unterschätze nie die positive Kraft, einen Scheiß darauf zu geben, was andere über dich denken! Und reden! Und 'wissen'!", fand sie klare Worte und untermalte das Ganze mit einem "Bla Bla". Gut möglich, dass diese Ansage der Schlagersängerin für ihre ehemalige Freundin bestimmt ist.

Das wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass sich Jasmin gegen Anfeindungen wehren muss. Vor einigen Wochen warf ihr ein Follower vor, dass sie mit ihrem Song "Du lebst in mir" Profit aus dem Tod ihres Mannes schlagen wolle. "Alles, was ich hier mache, habe ich gemacht, also nicht Willi. Willi war immer damit einverstanden, dass ich Musik mache. Er hat das sogar gefördert und unterstützt", erklärte das TV-Gesicht ebenfalls in einer Instagram-Story.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren mit ihrer Hündin Tia

ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Dorint Charity Night in Köln im Dezember 2019

