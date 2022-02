Jasmin Herren (43) hat mit fiesen Hate-Kommentaren zu kämpfen. Die Schlagersängerin musste sich im vergangenen Jahr urplötzlich für immer von ihrem Noch-Ehemann Willi Herren (✝45) verabschieden. Der Schauspieler war vollkommen unerwartet verstorben. Inzwischen blickt Jasmin nach diesem tragischen Schicksalsschlag wieder nach vorne und will auch musikalisch wieder durchstarten. Doch die frischgebackene Ex-Dschungelcamperin muss sich im Netz gegen fiese Anfeindungen zur Wehr setzen.

In ihrer Instagram-Story machte die 43-Jährige Werbung für ihren neuen Song "Du lebst in mir". Ein Follower warf ihr daraufhin vor, Profit aus dem Tod ihres Mannes zu schlagen. Das will Jasmin aber nicht auf sich sitzen lassen. "Alles, was ich hier mache, habe ich gemacht, also nicht Willi. Willi war immer damit einverstanden, dass ich Musik mache. Er hat das sogar gefördert und unterstützt. Wir waren sogar gemeinsam auf der Bühne", erklärte sie. Außerdem bezahle sie die Produktion ihrer Musik selbst und schreibe auch ihre Songs selbst, stellte sie klar.

Weitere Statements zum Thema Hate-Kommentare wird man von Jasmin in nächster Zeit aber wohl nicht erwarten können. "Ich lese nur noch die Sachen, die für mich positiv sind. Ich lese diese Nachrichten ab jetzt nicht mehr", versicherte sie in ihrer Story.

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Witwe von Willi Herren

Chris Emil Janßen / ActionPress Jasmin und Willi Herren im Mai 2019

