Was ist da passiert? Die On-Off-Beziehung zwischen Georgina Fleur (31) und Kubilay Özdemir sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Nicht selten standen dabei nicht unerhebliche Vorwürfe gegen den jeweils anderen im Raum – mitunter floss sogar Blut! Auch die Geburt ihres gemeinsamen Kindes scheint die Gemüter nicht zu beruhigen: Jetzt wurde Georgina in Dubai mit einem dicken Veilchen gesichtet.

Auf Fotos, die Bild vorliegen, ist Georgina in einem Supermarkt in ihrer Wahlheimat zu sehen. Zwischen ihrer Cap und dem Mund-Nasen-Schutz prangt auf den Bildern ein deutlich erkennbares blaues Auge. Nach Informationen des Blattes soll Kubilay Georgina die Verletzung bei einem Streit am Wochenende zugefügt haben.

Bei der Auseinandersetzung soll es um das gemeinsame Kind der beiden gegangen sein: Kubilay sei nach Dubai gereist und habe Zeit mit seiner Tochter verbringen wollen. Weil er jedoch alkoholisiert gewesen sei, habe Georgina ihm das verweigert. Daraufhin sei der 42-Jährige ausgerastet.

Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Kubilay Özdemir

