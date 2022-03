Hat Josua Günther etwa eine neue Partnerin in seinem Leben? In der Vergangenheit versuchte der Hottie im TV sein Glück, die große Liebe zu finden. Doch sowohl bei seiner Teilnahme bei Love Island als auch in der Kuppelshow Are You The One? wollte der Funke nicht so wirklich überspringen. Aber wie steht es inzwischen eigentlich um das Liebesleben des Fitness-Fans? Promiflash hat bei Josua einmal nachgehakt!

Auch im Interview mit Promiflash hatte der Beau keine erfreulichen Nachrichten in Form einer neuen Liebe: "Ich bin aktuell Single!" Doch von dieser Tatsache lässt sich der Reality-TV-Star nicht entmutigen. "Man lernt hier und da mal jemanden kennen, aber ich erzwinge nichts", stellte Josua klar. Er richte sich viel lieber nach dem Motto: "Die Zeit wird das schon regeln!"

So wirklich auf Partnersuche ist der Influencer aktuell aber ohnehin nicht – zumindest nicht bewusst. "Ich mache mein Ding und entweder es ergibt sich was, wenn ich jemanden begegne und sie mir gefällt, oder eben nicht", erklärte Josua seine Entscheidung.

Anzeige

Instagram / josua_maria Josua Günther, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / josua_maria Josua Maria Günther, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / josua_maria Josua Günther, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de