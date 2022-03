Es war wohl der spannendste Tanzpartner-Wechsel der letzten Wochen! Neben Kathrin Menzinger (33) ound Malika Dzumaev hatte es nun auch Renata Lusin (34) getroffen – die Profitänzerin musste in der letzten "Let's Dance"-Folge krankheitsbedingt aussetzen. Ihr Tanzpartner Mathias Mester (35) musste deswegen jedoch nicht auf seinen Auftritt verzichten – Patricija Ionel (27) kam ihm kurzfristig zu Hilfe. Promiflash hat bei dem Leichtathleten nachgehakt: Wie war der spontane Partnerwechsel für Mathias?

"Also erst mal bin ich Patricija einfach megadankbar, dass sie so kurzfristig aus Hamburg hergekommen und eingesprungen ist", weiß Mathias im Interview mit Promiflash zu schätzen und fügte hinzu, dass der Zeitdruck die größte Herausforderung war. "Das Schwerste war unterm Strich sicher, dass wir nur anderthalb Tage hatten, um uns aufeinander einzustimmen", erinnert sich der 35-Jährige – dennoch hätte alles von Anfang an gut harmoniert. Für den Charleston, den die beiden aufs Parkett legten, wurde das neue Tanzpaar schließlich mit 25 Jurypunkten belohnt.

Super geklappt hat vor allem auch die Hebefigur in der vergangenen Tanzwoche. "Die fiel mir diesmal ein bisschen leichter, da Patricija auch ein bisschen leichter ist. Renata, bitte verzeih mir", scherzte Mathias im Interview.

Getty Images Mathias Mester und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Instagram / mathiasmester Mathias Mester und Patricija Ionel während des "Let's Dance"-Trainings

Getty Images Mathias Mester mit Patricija Ionel bei "Let's Dance"

