Das hatte sie sich wohl anders vorgestellt! Katy Perry (37) begeistert ihre Fans seit über zehn Jahren fast durchgängig mit Megahits: Im Jahr 2008 feierte die Sängerin mit "I Kissed a Girl" ihren weltweiten Durchbruch. Alles lief in ihrer Karriere allerdings nicht rund – erst kürzlich erklärte die US-Amerikanerin, dass ihr Publikum seit Jahren einen Songtext missverstehe. Jetzt kam es zu einem Fauxpas vonseiten der Musikerin: Ihre Hose riss auf der Bühne!

Am Montag trat Katy in der TV-Show American Idol auf und gab auf der Bühne ihren Song "Teenage Dream" zum Besten. Die Darbietung wurde bei einer Tanzeinlage jedoch zum Albtraum: Denn als die Kalifornierin in die Hocke ging, riss plötzlich die Naht ihrer Hose auf! "Könnte ich bitte etwas Tape bekommen?", rief die 37-Jährige, während das Publikum sichtlich überrascht dreinblickte. Crewmitglieder flickten ihre Hose daraufhin notdürftig mit gelbem Klebeband.

Einen Tag später zeigte Katy auf Instagram jedoch, dass sie schon wieder über das Missgeschick lachen konnte. "Mein 'American Idol'-Auftritt wird eure Herzen zum Rasen bringen. Schaut es euch an, es wird ein mitreißender Spaß!", spielte sie doppeldeutig auf den Vorfall an.

ActionPress Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry, September 2021

Getty Images Katy Perry im September 2021 in Los Angeles

