Was sagt eigentlich Sido (41) zu dem Konflikt zwischen Fat Comedy und Oliver Pocher (44)? Bei einem Boxkampf in Dortmund wurde sich nicht nur im Ring geschlagen – auch im Zuschauerraum flogen die Fäuste. Der Komiker Fat Comedy gab Olli aus dem Nichts eine Ohrfeige, die es in sich hatte. Viele Fans verurteilten die handgreifliche Aktion aufs Schärfste. Auch der Rapper Sido äußerte sich jetzt dazu!

Auf Instagram teilte Fat Comedy ein Foto seiner flachen Hand. Dazu markierte er Olli und verspottete ihn auf diese Art und Weise. Die Reaktionen auf den Post waren durchwachsen. Sido allerdings schien die Stichelei und auch die Ohrfeigen-Aktion an sich zu feiern und kommentierte: "Einfach ein Traum, der wahr wurde."

Zwar stimmten viele User dem "Schlechtes Vorbild"-Interpreten zu, andere wiederum feierten den Kommentar überhaupt nicht. "Sido? Du als Vorbild für so viele Menschen da draußen heißt so was gut? Ich habe so viel von dir gehalten, aber das enttäuscht. Ganz egal, wen es getroffen hat..." oder: "Ich bin echt enttäuscht von dir", schrieben beispielsweise zwei Fans.

Instagram / fat.comedy Fat Comedy, Webstar

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver Pocher, Comedian

ActionPress Sido, Sänger und Rapper

