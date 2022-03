Wolke Hegenbarths (41) Verlobter Oliver Vaid ist offenbar nicht eifersüchtig. 2016 machte die Schauspielerin ihre Beziehung zu dem Vater ihres Sohnes öffentlich. Zuvor war der TV-Star zehn Jahre mit Justin Bryan verheiratet gewesen. Zu ihm und seiner Familie hat die "Alles Klara"-Darstellerin bis heute noch Kontakt. Doch was hält eigentlich Wolkes Partner Oliver davon, dass sie mit ihrem Ex befreundet ist?

"Er sagt: Wenn ich damit cool bin, also wenn ich meine Sachen geklärt habe, dann ist es für ihn auch okay", plauderte die 41-Jährige in einem Interview mit Gala aus. Immer wenn Wolke in Südafrika ist, treffe sie sich noch mit ihrem Ex-Mann. Auch das Verhältnis zu ihren ehemaligen Schwiegereltern sei trotz der Scheidung gut. Wie die TV-Bekanntheit betonte, sei Oliver deswegen aber keineswegs eifersüchtig.

Das braucht er offensichtlich auch nicht zu sein: Auf Instagram machte Wolke ihrem Liebsten erst im Januar eine rührende Liebeserklärung. "Auf so vielen Ebenen bereicherst du mein Leben. Auch – und vielleicht vor allem – bereicherst du meine Persönlichkeit", schwärmte die Seriendarstellerin von ihrem zukünftigen Ehemann.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Ex-Mann Justin Bryan

Instagram / wolke_hegenbarth_official Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth im Februar 2022 in Südarfrika

ActionPress Wolke Hegenbarth (r.) und ihr Freund Oliver Vaid im April 2019 in Wien

