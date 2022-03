In Nicky Hiltons (38) Privatleben könnte es im Moment wohl kaum besser laufen! Die Schwester des It-Girls Paris Hilton (41) und ihr Mann James Rothschild verkündeten Ende Januar, dass sie zum dritten Mal Eltern werden. Seither präsentierte die Hotelerbin bereits das ein oder andere Mal voller Stolz ihren Babybauch – doch über das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes schweigt sie bislang noch. Jetzt verrieten Nickys Eltern Kathy (63) und Rick Hilton (66) aber das Babygeschlecht!

Auf Elton Johns (75) Oscar-Party enthüllten Kathy und Rick jetzt das Geschlecht ihres Enkelkindes. "Ich kann euch sagen, was sie bekommt... Es ist ein Junge!", betonte der Unternehmer im Interview mit Extra und fügte hinzu: "Sie erzählt es den Leuten schon, also sage ich hier nichts Unpassendes." Und auch Nickys Mutter Kathy ist schon voller Vorfreude. "Es wird unser erster Enkelsohn sein, wir sind also sehr gespannt", hob die 63-Jährige hervor.

Und auch Nicky freut sich wohl sehr darauf, nach zwei Töchtern schon bald einen kleinen Jungen in den Armen halten zu können. "Sie ist sehr, sehr glücklich", berichtete Kathy nämlich zudem. Bislang hat die werdende Dreifach-Mama das Geschlecht ihres Babys aber noch nicht selbst verkündet.

Anzeige

Getty Images Nicky Hilton im März 2022 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Rick Hilton im November 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Nicky Hilton im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de