Nathalie Bleicher-Woth (25) überraschte ihre Fans mit einer großen Ankündigung. Vor wenigen Wochen verriet sie mit einem süßen Babybauch-Post im Netz, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Seitdem teilt die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin immer wieder Schwangerschaftsupdates mit ihrer Community und nimmt sie auf die spannende Reise mit. Sie plant sogar, ihre Geburt zu filmen und anschließend online zu stellen. Jetzt verriet Nathalie, wie sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hat.

Im Rahmen eines Q&A auf ihrem Instagram-Account beantwortete sie die Frage eines Fans nach ihren ersten Schwangerschaftsanzeichen. "Ich hatte in einer Nacht richtige Schmerzen. So schlimm, dass ich dachte, ich muss ins Krankenhaus. Das war richtig heftig", berichtete Nathalie daraufhin. Auch ihr Heißhunger auf Dönerboxen, die sie sonst gar nicht so mögen würde, habe ihr einen Hinweis auf den besonderen Umstand gegeben. Dann habe die 25-Jährige Gewissheit haben wollen: "Habe bei meiner Familie einen Test gemacht". In der fünften Woche habe sie dann gewusst, dass sie wirklich schwanger sei.

Trotz all der Details, die man bisher über ihre Schwangerschaft weiß, offenbarte die lesbische Nathalie bis jetzt nicht, wie das Kind entstanden ist. Jedoch stellte sie klar, dass sie auf jeden Fall nicht aus Versehen schwanger geworden sei. "Mein Kind war kein Unfall. Mein Kind ist gewollt und wird jetzt schon so unfassbar geliebt", wurde die Influencerin deutlich.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth und Leon Content

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

