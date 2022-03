Was hält er davon? Tom suchte zuletzt bei Love Island nach der großen Liebe – war dabei allerdings nicht sehr erfolgreich. In der Villa war für ihn nicht die Richtige dabei und er musste die Show nun verlassen. Die Zuschauer amüsierten sich allerdings auch häufig über seine plumpe Art zu flirten. Promiflash fragte bei ihm mal nach: Was sagt er zu den Kommentaren, er würde unangenehme Sprüche bringen?

Vor allem seine Vorliebe für das Shisha-Rauchen und die Kommunikation mit den Frauen sorgte für allgemeine Belustigung. Doch Tom sieht es ziemlich gelassen, wie er im Promiflash-Interview erklärt: "Es ist einfach mein Humor und ich glaube, mit der Zeit haben die Leute da drinnen es auch verstanden." Dabei betonte er, dass das meiste nur Spaß sei und es einfach seine Art ist. "So bin ich halt", gab er schulterzuckend zu.

Mit seinen flotten Sprüchen wie "Shisha steht dir voll" wirkte der IT-Administrator auf die Zuschauer außerdem recht uncharmant. Darüber muss er im Nachhinein ein bisschen schmunzeln. "Ich meine das nicht böse, ich habe alle absolut lieb. Ich meine das auch nicht despektierlich", machte er deutlich.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Tom Szymanski, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI Sandrine und Tom bei "Love Island"

Instagram / tommy_szy "Love Island"-Kandidat Tom Szymanski im Mai 2021

