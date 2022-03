War das wirklich ein schlauer Schachzug von Tom? Auf Love Island hat der 29-Jährige seinen passenden Deckel noch nicht gefunden. Auch flirtmäßig hält sich der IT-Administrator noch sehr zurück – bisher haute ihn keine Lady wirklich um. Jetzt durfte er mit Sandrine auf ein Date gehen – und das fiel ganz besonders aus, denn Tom durfte Shisha rauchen. Fans lachten sich im Netz über das Shisha-Rendezvous schlapp!

Während des Dates offenbarte Tom Sandrine, dass er bis zur vier Shishas am Tag inhaliere. "Ich finde es schon krass", war die 28-Jährige sichtlich nicht angetan von seinem rauchigen Hobby. Ihm zuliebe nahm die Jurastudentin dennoch ein paar Züge. Zuschauer litten mit der Beauty auf Twitter mit und Tom wurde zum Zielobjekt in lustigen Kommentaren. "Mit einer Shisha bei Frauen landen – was kommt als Nächstes, seine Happy-Hippo-Sammlung?", scherzte ein User. "Bestes Kompliment: 'Shisha steht dir voll'", lachte ein anderer über das Date von Tom und Sandrine.

Die Zuschauer hatten recht: Offenbar klappt es zwischen Tom und Sandrine in romantischer Hinsicht so gar nicht. Inzwischen warf außerdem Islander Bucci ein Auge auf die Brünette, obwohl er sich mit Vanuschka vercoupelt hatte. "Du bist reingekommen bei uns und hast mich geflasht. Das ist zuletzt bei meiner ersten großen Liebe passiert", offenbarte er gegenüber Sandrine. Meint ihr, das wird was zwischen den beiden? Stimmt unten ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Sandrine und Tom bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Sandrine, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

RTLZWEI Sandrine und Bucci bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de