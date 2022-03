Sarah Engels (29) hat bereits eine Empfehlung für Jendrik parat! Schon bald wird der Bruder ihres Ehemanns Julian (28) zu den liebeshungrigen Singles auf Love Island stoßen und als Granate versuchen, ein Couple zu finden und möglicherweise zu sprengen. Die DSDS-Bekanntheit und ihr Gatte unterstützen den 21-Jährigen dabei auch tatkräftig. Im Vorfeld gibt Sarah ihrem Schwager sogar noch einen Tipp mit auf den Weg – und rät ihm zu einer ganz bestimmten Single-Dame!

Bei einem RTL2-Videocall hatte Jendrik vor seinem Einzug in die Villa noch einmal die Gelegenheit, mit Sarah und Julian zu plaudern. Die beiden sind selbst schon ganz aufgeregt – und haben sogar bereits stellvertretend für den Studenten eine Lady ausgespäht. "Wir haben dir schon eine Frau ausgesucht. Die Sandrine, die ist richtig süß", teilte die Musikerin ihren Eindruck mit. Und noch einen weiteren Ratschlag hatte sie für ihr Familienmitglied: "Sei einfach so wie du bist."

Ein Problem an Sandrine gibt es aber doch. "Ich glaube, die ist schon vercouplet", merkte Sarah an. Tatsächlich kommt die 28-Jährige in der Villa Bucci immer näher. Würde Jendrik dem Münchner tatsächlich seine Dame wegschnappen? "Klar, das ist ja meine Aufgabe", hatte er schon im Vorfeld im Promiflash-Interview betont.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Sandrine Vivienne, "Love Island"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / jendrik_loveisland2022 Jendrik Büscher, "Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de