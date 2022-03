Hatte sie gute Ratschläge parat? Laura van den Elzen sang sich 2016 in die Herzen vieler Deutschland sucht den Superstar-Fans. Ihr Weg führte sie damals sogar bis ins Finale der Castingshow. In diesem Jahr ist ihre kleine Schwester Amber dabei und hat es bereits unter die letzten 16 Kandidaten geschafft – womöglich auch dank Lauras Coachings. Promiflash verriet die Sängerin jetzt, was sie Amber dabei mit auf den Weg gab.

"Dieses Jahr hat sie sich bereit gefühlt mitzumachen und das hat mich so gefreut", erzählte Laura im Gespräch mit Promiflash. Sie habe schon lange gehofft, dass Amber ebenfalls an DSDS teilnehmen würde: "Ich habe ihr gesagt, dass das Allerwichtigste ist, dass sie bei sich selbst bleibt und das macht, was sie glücklich macht." Von kleinen Rückschlägen dürfe man sich in der Sendung nicht unterkriegen lassen: "Man darf immer Fehler machen, das ist menschlich."

"Sie soll in ihren Liedern das Gefühl rüberbringen, das ist für mich das Allerwichtigste bei Musik", schilderte Laura ihre Sicht auf den Weg zum Erfolg in der Sendung: "Musik ist eine Sprache, die jeder versteht und die Menschen verbindet."

Anzeige

Getty Images Laura van den Elzen, ehemalige DSDS-Kandidatin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Din Omerhodzic, Amber van den Elzen und Gianni Laffontien bei DSDS 2022

Anzeige

Instagram / lauravandenelzen Laura und Amber van den Elzen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de