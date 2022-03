Bei ihr kann er sich einfach nicht zurückhalten! Zwischen Nico und Jennifer knistert es seit einigen Tagen gewaltig bei Love Island. Trotz bereits einiger Auseinandersetzungen sind die zwei total hin und weg voneinander – so hin und weg, dass der Vertriebsmitarbeiter sich kurzzeitig nicht mehr ganz so unter Kontrolle hatte: Nico bekam in der gestrigen Folge nach einem leidenschaftlichen Kuss eine Erektion!

Von den Gefühlen übermannt, knutschten die beiden miteinander herum – und ganz offensichtlich hat das vor allem Nico Lust auf mehr gemacht. Nachdem das Paar mit seiner Knutsch-Session fertig gewesen war, musste sich der Saarländer nämlich kurz "abkühlen". "Und wie lange dauert so was in der Regel? Muss ich auf Abstand gehen, nä?", fragte Jenni ihn belustigt. Auch die Fans amüsierten sich prächtig bei diesen Szenen. "Endlich zeigt Nicos kleiner Kompass nach Norden" oder "Endlich Nico, der kleine Latte mac­chi­a­to wird zum großen Mac­chi­a­to", kommentierten unter anderem zwei Zuschauer auf Instagram.

Doch wird Nico demnächst in der "Love Island"-Villa in die Vollen gehen? Bereits im Promiflash-Interview hatte er angedeutet, dass bei ihm "alles kann, aber nichts muss". Für ihn komme es immer auf die Situation und die Person an. "Ich finde, man kann das nie pauschal sagen. Jeder Moment ist anders, jede Person ist anders, jede Verbindung ist anders", hatte er offen erklärt.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Nico bei "Love Island" 2022

RTLZWEI Nico und Jennifer "Love Island" Frühling 2022

RTLZWEI Jenni und Nico von "Love Island" Frühling 2022

