Vanessa bezieht Stellung zu den aktuellen Love Island-Couples! Die Personalerin musste die Flirt-Show in der vergangenen Folge verlassen. Bis zuletzt hatte sie ein Couple mit ihrem Mitstreiter Mark gebildet, von dem sie allerdings nichts wollte. Im Nachhinein sieht sie das anders und hofft, den Bonner noch näher kennenzulernen. Zudem bezweifelt sie, dass unter den Frauen, die momentan in der Villa leben, seine Mrs. Right ist. Doch wie beurteilt Vanessa die Situation der anderen Kandidaten? Welches Couple hat ihrer Meinung nach die größten Chancen auf das Liebesglück?

Im Interview mit Promiflash erzählte die 26-Jährige: "Bei Jennifer und Nico sehe ich Potenzial, bei Vanuschka und Mahdi und bei Léon und Leonie." Die anderen Kandidaten denken offenbar ähnlich – immerhin waren die beiden zuerst genannten Couples bei der vergangenen Entscheidung deshalb vor einem Rauswurf sicher. Dass Mahdi in der Show seine große Liebe sucht, bezweifelten dagegen ein paar Islander. Da er zudem nicht in der Gunst der Zuschauer stand, musste er zittern.

Alle sechs der von Vanessa genannten Kandidaten sind sich bereits ziemlich nahegekommen. Léon und Leonie haben sich vor wenigen Tagen zum ersten Mal geküsst. Jennifer und Nico sowie Mahdi und Vanuschka durften sogar schon eine Nacht in der Private Suite verbringen. Jennifer war von dem Date total angetan und schwärmte: "Nico ist, auch weil wir diese Gespräche haben, aktuell genau das, was ich mir von einem Mann immer gewünscht habe."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Léon und Leonie, Kandidaten bei "Love Island" 2022

RTLZWEI Mahdi und Vanuschka von "Love Island" Frühling 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Nico bei "Love Island" 2022

