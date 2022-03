Leonie hat konkrete Ansichten! Die Beauty sucht bei Love Island den Mann fürs Leben. Ihr Mitstreiter Léon gefiel ihr auf Anhieb und die beiden wurden fix ein Couple! Sie kamen sich bereits ziemlich nah und tauschten die ersten Küsse aus. Zuletzt hing der Haussegen bei ihnen jedoch irgendwie schief. Denn eigentlich möchte sich Léon noch gar nicht so recht auf Leonie festlegen. Doch wenn es nach ihr ginge, dürfte er die Granaten nur aus der Ferne betrachten – oder etwa doch nicht?

Gegenüber Promiflash erklärte sie das Ganze vor ihrem Einzug. Hat Leonie Angst, dass die anderen Granaten eine Konkurrenz für sie darstellen? "Nee, eigentlich nicht", erklärte sie. Dennoch verdeutlichte sie ihrem Auserwählten in der Datingshow: Wenn er Interesse an anderen Ladys zeigt, dann ist Schluss! Befürchtungen wegen ihren anderen Mitstreiterinnen habe sie aber nicht. "Ich habe keine Angst davor, weil entweder ist der Typ für mich geeignet und dann würden ihn die Granaten nicht jucken, für mich kommen auch Granaten rein", offenbarte Leonie. Léon hatte sich in der TV-Villa über das zügige Tempo ihrer Beziehung beschwert.

"Man kennt sich hier drei, vier, fünf Tage und man tut schon so, als wäre man verheiratet", nörgelte der Reality-TV-Darsteller. Er hatte im Vorfeld von "Love Island" im Gespräch mit Promiflash klargemacht, dass er eine gute Zeit haben möchte: "Ich bin offen für alles, was mich da erwartet. Insbesondere eine schöne Zeit, dass ich nette Leute kennenlerne, dass ich den Spaß meines Lebens habe. Ob ich meine Traumfrau finde oder was mich in der Zukunft erwartet, kann ich nicht sagen."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

